A quando l’uscita italiana del Samsung Galaxy Note 5?

Come ormai sappiamo molto bene, durante lo scorso mese di agosto, si è tenuto un particolare evento organizzato dalla nota azienda tecnologica Samsung, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2015, presso il quale sono stati presentati al mondo intero, in via ufficiale, quelli che attualmente sono i due device di top gamma targati Samsung più potenti e performanti in circolazione, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. E se, in un primo momento, in Europa soltanto il primo dei due dispositivi sopra citati era stato reso disponibile all’acquisto già a partire dal mese di settembre, per il Samsung Galaxy Note 5 le attese si sono dilatate per tempi molto più lunghi, tanto da spingere molti utenti a prendere parte ad alcune petizioni on-line, nate con lo scopo di incentivare il colosso asiatico a portare questo dispositivo anche nel Vecchio Continente. Ed in effetti, alcuni giorni fa, per la gioia di molti appassionati ed esperti nel settore della telefonia mobile, è stato finalmente annunciato lo sbarco europeo del Samsung Galaxy Note 5, a partire dal paese ucraino, dal 28 ottobre. Cosa che ha rallegrato molti addetti ai lavori anche nel Belpaese, ma quando uscirà esattamente anche in Italia il Samsung Galaxy Note 5? La doccia fredda, in tal senso, è arrivata dalla pagina Facebook ufficiale di Samsung Mobile Italia, che non ha ancora dato conferme ufficiali circa l’arrivo di questo device nel Belpaese entro la fine dell’anno. La speranza di tutti, naturalmente, è che la cosa possa sbloccarsi in tempi brevi.