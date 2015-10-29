Imminente il Samsung Galaxy On 5

Nel corso degli ultimi mesi, oltre a prestare particolare attenzione per gli attuali apparecchi telefonici di top gamma prodotti dalla nota azienda coreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5 (il quale, finalmente, pare essere ormai in procinto di fare il proprio esordio anche nel mercato europeo), ci siamo soffermati più volte anche su una nuova gamma di smartphone e cellulari realizzati dal colosso asiatico, la cui fascia sarebbe stata prevalentemente bassa. Infatti, di recente era stata resa nota la gamma O, la quale sarebbe stata inaugurata con un dispositivo il cui nome, fino ad alcuni giorni fa, ha sempre variato tra Samsung Galaxy Grand On, Samsung Galaxy Mega On e Samsung Galaxy On 5. Adesso, finalmente, sembra sia quasi ufficiale che l’ultimo di quelli sopra citati, sia il vero nome di tale apparecchio. Difatti, presumibilmente a causa di un errore, alcuni giorni fa, sulla divisione indiana del sito ufficiale di Samsung, il Samsung Galaxy On 5 è apparso con questo nome per pochi minuti, salvo poi essere prontamente rimosso. Esteticamente non dissimile dagli altri smartphone recentemente prodotti dalla casa sudcoreana, il Samsung Galaxy On 5, unitamente a quelle che, al momento, sono le indiscrezioni circa le proprie caratteristiche tecniche, sembra sempre più un device dedicato ai mercati emergenti, e difficilmente vedrà la luce in America o in Europa.