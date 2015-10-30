Samsung Galaxy S7 avrà lo streaming di Tidal?

Fra ormai pochi mesi, come ben sappiamo, il Samsung Galaxy S7, futuro device di top gamma realizzato dal grande colosso tecnologico sudcoreano Samsung, farà il proprio esordio sul mercato della telefonia mobile. Difatti, come sostengono numerosi rumors e voci di corridoio, che con insistenza sempre maggiore stanno rincorrendosi da diverse settimane a questa parte, il Samsung Galaxy S7 con ogni probabilità verrà presentato in via ufficiale, al mondo intero, già nel mese di gennaio del 2016, mentre durante il mese successivo dovrebbe già poter essere acquistabile presso i negozi o i siti specializzati. Anche qui, in numerosi articoli, abbiamo parlato numerose volte di questo apparecchio telefonico, che, dando per buone le numerose indiscrezioni che lo riguardano, si prefigge già da ora l’obiettivo di diventare il più potente e performante smartphone in circolazione. Alcuni giorni fa, a proposito delle sue caratteristiche tecniche, si era anche parlato di una sorta di rivoluzione della componente audio del Samsung Galaxy S7, che presumibilmente sarà prodotta da ESS Technology, con il chip SABRE 9018AQ2M, e che garantirà un’impressionante qualità in cuffia. A tal proposito, una nuova indiscrezione sta parlando di un’ulteriore peculiarità che potrebbe essere presente sul Samsung Galaxy S7, in modo da sfruttare l’alta qualità della sua componente audio: infatti, pare che Samsung sia in trattativa con Jay-Z per sfruttare la sua piattaforma di streaming musicale, chiamata Tidal, cosa che permetterebbe ai fruitori di questo cellulare di ascoltare i brani nella migliore qualità possibile.