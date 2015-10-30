Samsung Galaxy S5 Neo si aggiorna

Buone notizie per tutti i possessori del Samsung Galaxy S5 Neo. Come ben sappiamo, questo device di fascia medio-alta è stato presentato in via ufficiale dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung solo pochi mesi fa, e durante lo scorso mese di settembre ha registrato il proprio felice esordio anche nel mercato della telefonia mobile italiana. Date le sue caratteristiche tecniche più che discrete, unite ad un prezzo che, soprattutto grazie alle numerose offerte e promozioni proposte ultimamente, è stato finora molto conveniente (su internet lo si trova anche a cifre vicine ai 300 euro), il Samsung Galaxy S5 Neo, ultima revisione della fortunata gamma di smartphone S5, ha ottenuto da subito un buonissimo successo nel Belpaese, riscontrando numerosi pareri e critiche positive. E negli ultimi giorni, per questo fortunato device le cose non possono che andare di bene in meglio: difatti, è giunto un nuovissimo aggiornamento per il Samsung Galaxy S5 Neo, basato su Android Lollipop 5.1.1 e similare ad uno degli ultimi aggiornamenti arrivati sui cellulari appartenenti alla gamma S6, che migliorerebbe in maniera netta varie funzioni del telefono. Grazie a tale update, infatti, sembra che non solo le varie applicazioni verranno ottimizzate, rendendo pertanto più fruibile l’intero sistema operativo, ma addirittura dovrebbe aumentare l’autonomia della batteria, vecchio tallone d’Achille dei dispositivi telefonici targati Samsung.