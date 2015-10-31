Samsung Galaxy View sempre più vicino

Dopo alcune settimane di silenzio, in cui era quasi diventato un latitante, finalmente torna a far parlare di sé il Samsung Galaxy View. Questo tablet, di cui qualche tempo fa abbiamo parlato più volte in diversi articoli, era salito agli onori della cronaca non tanto per le sue caratteristiche tecniche, che paiono comunque discrete, quanto per le sue dimensioni: con il suo schermo da 18,4 pollici, infatti, sarà uno dei più grandi e voluminosi tablet presenti sul mercato. Come abbiamo detto poc’anzi, nelle ultime settimane il Samsung Galaxy View era finito un po’ nel dimenticatoio, ma negli scorsi giorni, finalmente, è tornato a far parlare di sé, grazie ad alcuni render trapelati online, che ne svelerebbero il design e le caratteristiche estetiche in generale. Stando a questi render, colpisce subito l’assenza del tasto home, presente invece in tutti gli altri tablet prodotti dalla nota azienda sudcoreana Samsung. Sembrano mancare anche i pulsanti laterali, presumibilmente sostituiti, insieme a quello home, da pulsanti-on-screen. Una seconda caratteristica che salta subito all’occhio, è la presenza di uno stand posteriore che, apparentemente, sembra potersi piegare a seconda delle necessità, tanto da avere non solo la funzione di stand vero e proprio, ma anche di maniglia, in modo da agevolarne il trasporto. Graficamente, infine, il Samsung Galaxy View si presenta raffinato ed elegante, compatibilmente con gli altri dispositivi realizzati dal colosso asiatico.