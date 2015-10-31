Anche Samsung Galaxy Note 5 si aggiorna

È il momento del Samsung Galaxy Note 5. Il tanto chiacchierato phablet, fra gli attuali device di top gamma prodotti dalla nota azienda asiatica Samsung (insieme al Samsung Galaxy S6 Edge Plus), dovrebbe registrare a breve il proprio esordio anche nel mercato europeo della telefonia mobile, dopo un primo momento in cui sembrava che la sua commercializzazione dovesse restare appannaggio dei soli paesi asiatici ed americani. Proprio pochi giorni fa, difatti, abbiamo avuto la conferma ufficiale che il Samsung Galaxy Note 5 sarà disponibile anche nel Vecchio Continente, e, per la precisione, nella nazione ucraina già a partire da questo mese di ottobre. Ebbene, questo potente e performante dispositivo telefonico, adesso, va anche incontro ad un aggiornamento. Sono numerosi, in effetti, gli smartphone ed i telefoni cellulari prodotti dal colosso sudcoreano che in questi giorni stanno ricevendo degli importanti update, dal Samsung Galaxy S6 al Samsung Galaxy S5 Neo, ed il Samsung Galaxy Note 5 sembra non essere da meno. In cosa consisterà, esattamente, questo nuovo aggiornamento? Fra le migliorie più importanti, comuni a quelle di altri aggiornamenti dei dispositivi targati Samsung, si parla di un aumento dell’autonomia della batteria, la cui scarsità, come ben sappiamo, è sempre stata un tallone d’Achille di questi smartphone. Inoltre, pare che con questo aggiornamento dovrebbe beneficiare anche la qualità delle chiamate, oltre alla sicurezza dei propri dati.