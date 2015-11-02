Caricamento...

Samsung Galaxy S6 Edge Plus si aggiorna

02/11/2015

Fra gli attuali device di top gamma prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, vi sono, naturalmente, i due apparecchi telefonici presentati durante lo scorso mese di agosto, presso un evento appositamente dedicato (il Samsung Galaxy Unpacked 2015), ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, che soltanto a partire dal mese successivo sono stati immessi anche sul mercato della telefonia mobile. Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, in particolare, ulteriore revisione dei dispositivi telefonici appartenenti alla gamma S6, la migliore al momento in commercio per quel che riguarda i cellulari e gli smartphone targati Samsung, è da subito diventato l’oggetto del desiderio di molti appassionati e addetti ai lavori. Samsung Galaxy S6 prezzoE naturalmente, in questo particolare momento, in cui molti dei device e dei telefonini realizzati dal colosso asiatico stanno andando incontro a degli aggiornamenti più o meno importanti, anche il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, negli scorsi giorni, ha avuto un interessante update. In cosa consiste l’aggiornamento per il Samsung Galaxy S6 Edge Plus? Anzitutto, tale update è disponibile via OTA, ed ha un peso di poco superiore ai 138 MB. Inoltre, pare che apporterà delle migliorie piuttosto consistenti al telefono, soprattutto per quel che riguarda l’autonomia della batteria, la cui scarsa durata, come ben sa chi spesso utilizza smartphone targati Samsung, è sempre stato uno dei maggiori punti deboli dell’azienda sudcoreana.

Samsung Galaxy S7, quanto costerà?

Anche Samsung Galaxy Note 5 si aggiorna

