Samsung Galaxy S7, quanto costerà?

Ancora una volta torniamo a soffermarci sul Samsung Galaxy S7, divenuto ormai l’oggetto del desiderio di moltissimi appassionati ed esperti di telefonia mobile, nonostante al momento tale device sia ancora in fase di progettazione. Questo smartphone, infatti, come ormai sappiamo bene, tra ormai pochissimi mesi sarà il prossimo apparecchio telefonico di top gamma prodotto dal noto colosso sudcoreano Samsung, andando a prendere il posto degli attuali device appartenenti alla gamma S6, vale a dire il Samsung Galaxy S6, il Samsung Galaxy S6 Edge ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, che non a caso citiamo. Infatti, più volte abbiamo discusso circa la possibilità, più che concreta, che vengano realizzati più modelli del Samsung Galaxy S7, a seconda del processore e di altre caratteristiche tecniche. Negli ultimi giorni, c’è anche chi ha parlato di tre versioni diverse degli apparecchi appartenenti alla gamma S7, analogamente a quanto accaduto alla famiglia S6: se tale indiscrezione dovesse essere confermata, in futuro potremmo avere un Samsung Galaxy S7, un Samsung Galaxy S7 Edge ed un Samsung Galaxy S7 Edge Plus. Ed in questo caso, quali potrebbero essere i prezzi? A quali cifre andremmo incontro? Molto difficile da stabilire adesso, ma un eventuale Samsung Galaxy S7 Edge Plus, ovviamente, avrebbe il costo più alto dei tre, probabilmente intorno ai 900 euro, se non di più. Per il Samsung Galaxy S7 Edge si parla di circa 800 euro, mentre il Samsung Galaxy S7 difficilmente avrebbe un prezzo inferiore ai 700 euro.