Samsung Galaxy Note 3 Neo si aggiorna

Nel corso delle ultime settimane ci siamo soffermati più di una volta sui vari device di top gamma prodotti dal colosso sudcoreano Samsung, ossia quelli appartenenti alla gamma S6, come il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, oltre ai vari Samsung Galaxy Note, come il Samsung Galaxy Note 3 ed il Samsung Galaxy Note 4, fino ad arrivare al Samsung Galaxy Note 5, che proprio di recente è stato reso ufficiale anche per i paesi del continente europeo, che dovrebbero poterlo commercializzare già entro poche settimane (in Ucraina è già disponibile). Tuttavia, abbiamo discusso spesso e volentieri anche sui numerosi aggiornamenti che sono stati resi disponibili per diversi device, come il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S5 Neo. E finalmente, da poco, è piombata su internet un’indiscrezione secondo la quale sarebbe in procinto di arrivare anche un update per il phablet di terza generazione, il Samsung Galaxy Note 3 Neo, per il quale i molti possessori avevano ormai iniziato a perdere le speranze. Infatti, con questo nuovissimo aggiornamento, il Samsung Galaxy Note 3 finalmente si aggiornerebbe all’ultimo sistema operativo disponibile per i device targati Samsung, ossia l’Android Lollipop 5.1.1 (in attesa di Android Marshmellow 6, che però difficilmente vedrà la luce anche sul Samsung Galaxy Note 3 Neo). L’aggiornamento in questione, sempre secondo queste voci di corridoio, peserebbe circa 900 MB, e nel caso in cui dovesse davvero arrivare in Asia, potrebbe presto giungere anche nel Vecchio Continente.