Anche Samsung Galaxy Note 3 si aggiorna

Buone notizie, di questi tempi, per quanto riguarda i possessori del Samsung Galaxy Note 3. Il phablet di terza generazione realizzato dalla nota azienda sudcoreana Samsung, infatti, ultimamente sembrava essere caduto un po’ nel dimenticatoio, evidentemente ormai lontano dai progetti delle alte sfere del colosso asiatico. Sembrava, appunto. Perché, finalmente, negli ultimi giorni sono arrivate interessantissime novità circa questi particolari device. Difatti, proprio poche ore fa, abbiamo parlato di un importantissimo aggiornamento per la revisione di questo apparecchio telefonico, il Samsung Galaxy Note 3 Neo, un update che, se confermato, porterebbe, finalmente, il sistema operativo Android Lollipop 5.1.1 anche su questo device. Non un’indiscrezione, invece, ma vera e proprio realtà, è l’aggiornamento relativo alla versione base del Samsung Galaxy Note 3, che proprio in questi giorni sta iniziando a mettere piede anche in Italia. Un update, questo, peraltro, veramente importante ed interessante, dato che vede protagonista il Samsung Smart Manager. Grazie al Samsung Smart Manager, infatti, è possibile gestire al meglio tutte le varie applicazioni e funzionalità del Samsung Galaxy Note 3, migliorandone in maniera netta la navigazione e la fruibilità. In particolare, caratteristica questa comune ad altri numerosi aggiornamenti resi disponibili ultimamente per altri device, migliora finalmente anche l’autonomia della batteria, la cui durata piuttosto esigua, come ben sa chi utilizza telefonini targati Samsung, è sempre stata un punto debole di questa azienda.