Samsung Gear 2 approda in Italia

Pur se in questo periodo, per quel che concerne gli apparecchi telefonici prodotti dalla nota azienda tecnologica asiatica Samsung, l’attenzione dei maggiori appassionati ed addetti ai lavori è stata concentrata sui più importanti device di top gamma, come il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, oltre che sul Samsung Galaxy S7, attualmente ancora in fase di produzione, il colosso sudcoreano sta impiegando al massimo tutte le sue forze anche per creare e promuovere dispositivi di ogni tipo. Così, ad esempio, alcune settimane fa ci è capitato di soffermarci anche sul nuovo smartwatch targato Samsung, vale a dire il Samsung Gear 2, che era stato presentato presso la prestigiosa fiera tecnologica che si tiene annualmente in terra teutonica, l’IFA di Berlino. E avevamo detto anche che questo smartwatch, verso la fine di ottobre, sarebbe giunto anche nel Belpaese. Ebbene, finalmente, il Samsung Gear 2 è divenuto realtà anche in Italia: infatti è stato reso disponibile già a partire dal 30 di ottobre, e, come avevamo preannunciato, in due modelli diversi. La versione base del Samsung Gear 2, così, è acquistabile alla cifra di 349,99 euro, ed in due diverse colorazioni: la Silver White e la Dark Grey. Invece, la versione Classic, leggermente più costosa rispetto all’altra, ha un costo, anche qui compatibile con quello già previsto agli inizi di ottobre, di 379,99 euro.