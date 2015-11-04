Caricamento...

Samsung Galaxy S6 ancora in offerta

04/11/2015

In casa Samsung, per quel che concerne solamente le vendite, non sono periodi propriamente felicissimi. Alcuni tra gli ultimi device di top gamma prodotti dal noto colosso sudcoreano, infatti, ossia il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge, non hanno venduto quanto sperato. E questo fattore, unito all’uscita, avvenuta poi pochi mesi fa, dei due nuovi apparecchi telefonici di top gamma realizzati dall’azienda asiatica, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, ha portato, come naturale conseguenza, ad una forte diminuzione del prezzo degli altri cellulari e degli altri smartphone usciti in precedenza. Samsung Galaxy S6 Edge È il caso, per l’appunto, dei già citati Samsung Galaxy S6 e Samsung Galaxy S6 Edge, capostipiti della gamma S6. Già in passato, effettivamente, avevamo discusso del notevole calo del prezzo di questi due ottimi device, e negli scorsi giorni, ancora una volta, sono spuntate sul web delle ottime offerte per chi volesse approfittarne ed acquistarli ad un costo non propriamente eccessivo. A tal proposito, alcuni noti rivenditori online pongono il Samsung Galaxy S6 addirittura ben al di sotto delle 500 euro. Il prezzo minimo, attualmente, è di 439 euro, con varie offerte che aumentano via via a 449 euro fino ad arrivare a 469 (comunque molto basso, se si ripensa al prezzo iniziale di questo device). Famosi rivenditori online mettono in commercio, a prezzi molto convenienti, anche il Samsung Galaxy S6 Edge, che arriva a costare anche “soli” 517 euro.

