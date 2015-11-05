Finalmente Samsung Galaxy S5 si aggiorna

Tempo di grandi aggiornamenti, in casa Samsung. Molti degli ultimi device prodotti da questa nota azienda tecnologica sudcoreana, infatti, nel corso delle ultime settimane sono andati incontro a numerosi aggiornamenti ed update, che ne hanno migliorato di molto alcune caratteristiche. Tra i vari smartphone ed apparecchi telefonici che si sono aggiornati di recente, per esempio, abbiamo visto il Samsung Galaxy S6, ma anche la sua più recente revisione, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ultimo dispositivo di top gamma prodotto dal colosso asiatico. Anche altri device, tra i quali il Samsung Galaxy S5 Neo, giunto da poco in Italia, ed il Samsung Galaxy Note 5 si sono aggiornati, usufruendo tutti, finalmente, dell’ultimo sistema operativo di Android disponibile per i cellulari targati Samsung, ossia il Lollipop 5.1.1. Ebbene, finalmente anche il Samsung Galaxy S5, nel Belpaese, sta andando incontro ad un aggiornamento. Sfortunatamente, contrariamente a quanto avevamo detto alcune settimane fa, non si tratta del già citato Android Lollipop 5.1.1: si tratta, difatti, di un update basato ancora su Android Lollipop 5.0. Tuttavia, non necessariamente questa è una cattiva notizia per il Samsung Galaxy S5: infatti, come per altri device già citati, l’aggiornamento in questione migliora, finalmente, la gestione di tutte le applicazioni, aumentando al contempo anche la durata della batteria. L’aggiornamento riguarda i Samsung Galaxy S5 non brandizzati, ed è disponibile via OTA.