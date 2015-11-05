Finalmente il Samsung Galaxy View

Ne abbiamo parlato giusto qualche giorno fa, anticipandone, in qualche modo, alcune caratteristiche. Il Samsung Galaxy View, chiacchieratissimo tablet prodotto dal noto colosso sudcoreano Samsung, con i suoi 18,4 pollici di schermo sarà uno dei tablet più grandi e più voluminosi mai realizzati. E se, fino a qualche giorno fa, potevamo parlare solo di indiscrezioni e voci di corridoio, in quanto le notizie trapelavano un po’ con il contagocce, adesso, finalmente, siamo in grado di fornire delle news ufficiali. Infatti, finalmente, l’azienda asiatica ha presentato in via ufficiale il Samsung Galaxy View, elencandone le caratteristiche e le peculiarità principali, molte delle quali, peraltro, confermate rispetto ai vari rumors che erano circolati finora. E così, il Samsung Galaxy View sarà dotato di un processore Exynos octa-core da 1,6 GHz, supportato da una RAM da 2 GB. La fotocamera anteriore sarà da 2,1 megapixel (quella posteriore è assente), e la batteria avrà una capacità di 5700 mAh. Inoltre, sarà disponibile in due versioni: una con storage da 32 GB, mentre l’altro da 64 GB. In ogni caso, entrambi i modelli possiedono uno slot dove poter inserire una scheda micro SD, permettendo così di espandere la memoria interna. Il peso del dispositivo sarà di ben 2,65 kg, ed è confermata la presenza di una maniglia, per agevolarne il trasporto. Non si sa ancora quando sarà disponibile in Italia, ma stando a quanto si dice, il costo del Samsung Galaxy View dovrebbe aggirarsi intorno ai 650 euro.