Samsung Galaxy S6 Edge Plus Ant-Man edition in Cina

Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, attualmente, insieme al suo “gemello” Samsung Galaxy Note 5, è il più potente e performante dispositivo telefonico prodotto dal noto colosso sudcoreano tecnologico Samsung. Date le sue elevatissime caratteristiche tecniche, non è certo un mistero che questo device sia diventato uno tra i telefoni cellulari più desiderati dai maggiori appassionati, esperti ed addetti ai lavori. E se, già di per sé, la versione base del Samsung Galaxy S6 Edge Plus presenta un design estremamente elegante e raffinato, per i collezionisti e per gli appassionati di fumetti e comics americani, arriva, adesso, una specialissima edizione estremamente limitata. Infatti, per celebrare la recente uscita al cinema nel territorio cinese (in Cina infatti è stato distribuito solo nel mese di ottobre 2015) dell’ultimo blockbuster della Marvel, ossia il film del supereroe Ant-Man, Samsung ha plasmato, per l’occasione, una limited edition del suo Samsung Galaxy S6 Edge Plus. Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus Ant-Man edition, è quindi disponibile nella versione con lo storage interno da 32 GB. Il prezzo, come si può facilmente presumere dal momento che si tratta di una edizione limitata (oltre al fatto che lo smartphone in questione, essendo appena uscito, costa parecchio), non è propriamente economico: si parla infatti di 5880 yuan, che corrispondono a ben 846 euro.