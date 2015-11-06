Arriva Samsung Project Valley?

Non è certo un mistero il fatto che, in casa Samsung, quantomeno per quel che concerne il settore della telefonia mobile, gli occhi della maggior parte degli affezionati clienti dell’azienda sudcoreana ultimamente siano stati puntati soprattutto sugli attuali device di top gamma, come i chiacchieratissimi Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5. Tuttavia, il colosso asiatico, negli ultimi tempi, si sta facendo notare anche per alcune operazioni quantomeno singolari e bizzarre, producendo smartphone e dispositivi telefonici di vario genere e destinati a tutte le tasche. Tra di essi, nel corso delle ultime settimane, sta iniziando a far parlare di sé un nuovissimo apparecchio, il cui aspetto è veramente particolare: si tratta del Samsung Project Valley (questo il nome che gli è stato dato per il momento), il primissimo telefono cellulare pieghevole targato Samsung. Samsung Project Valley sarà quindi uno smartphone a portafoglio, dotato di uno schermo pieghevole, e, stando alle ultimissime indiscrezioni che sono trapelate su internet, pare che possa arrivare anche in Italia. Notizia che naturalmente deve ancora trovare una conferma ufficiale, e, nel caso in cui quest’ultima dovesse arrivare, sarebbe interessantissimo capire come questo device si comporterebbe nel Belpaese. Per quanto riguarda i rumors sulle caratteristiche tecniche del Samsung Project Valley, al momento si parla di un processore Qualcomm Snapdragon 620 (una versione più potente, invece, potrebbe avere il nuovo Snapdragon 820), supportato da una RAM da 3 GB.