Samsung Galaxy A5 in offerta

In casa Samsung la parola “pausa” sembra praticamente un tabù. Il noto colosso sudcoreano della tecnologia, infatti, per quel che concerne il settore della telefonia mobile, è sempre al lavoro su grandi innovazioni e novità, oltre che sulla realizzazione di device sempre più potenti e performanti. Fra gli ultimi apparecchi telefonici usciti, non possiamo dimenticare, ad esempio, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ultima revisione della gamma attualmente di top dell’azienda asiatica, la gamma S6, oltre al Samsung Galaxy Note 5, che a breve dovrebbe registrare il proprio esordio anche nel mercato italiano. E fra i vari vantaggi indiretti dell’uscita di smartphone e dispositivi nuovi, vi è sicuramente l’abbassamento di prezzo di telefoni cellulari usciti meno recentemente, ma che a seconda delle esigenze di ognuno possono comunque essere molto convenienti a rapporto di qualità e prezzo. Ed oggi, a tal proposito, vogliamo segnalare una buona promozione per il Samsung Galaxy A5. Ex smartphone al top della gamma A, la quale, recentemente, ha registrato tra le proprie fila il nuovissimo Samsung Galaxy A9, il Samsung Galaxy A5 è stato inserito in un’offerta estremamente conveniente sul noto sito di Amazon, all’irresistibile prezzo di 259 euro (cui vanno aggiunti 5 euro per le spese di spedizione). Una promozione davvero vantaggiosa, considerando che ancora adesso le caratteristiche del Samsung Galaxy A5 sono più che discrete.