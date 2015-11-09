Samsung Galaxy On 5 è ufficiale

Nel corso delle ultime settimane, più di una volta ci è capitato di soffermarci sull’ultima gamma creata da Samsung, la gamma O, che già dalle prime indiscrezioni sembrava caratteristica di una fascia bassa, e dedicata pertanto ai mercati più emergenti come quello indiano. Difatti, proprio alcuni giorni fa questi device avevano dato vita a nuove indiscrezioni, tanto che uno di essi, ossia il Samsung Galaxy On 5, era apparso per pochi minuti, per errore, sulla divisione indiana del sito internet ufficiale di Samsung, poi prontamente rimosso. Finalmente, da pochi giorni, sono arrivate alcune informazioni ufficiali: la nuova gamma O, infatti, verrà inaugurata con il Samsung Galaxy On 5 e con il Samsung Galaxy On 7, presentati nel territorio cinese. Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy On 5 e del Samsung Galaxy On 7, saranno, come già ampiamente previsto, tipiche di uno smartphone non estremamente potente e performante, confermando quindi il fatto che questi telefoni cellulari saranno di fascia bassa, e quindi venduti ad un prezzo estremamente conveniente. Questo annuncio ufficiale, inoltre, pone definitivamente termine alla questione sui nomi dei primi dispositivi telefonici della gamma O, in quanto, in un primo momento, si era parlato anche di Samsung Galaxy Grand On e di Samsung Galaxy Mega On.