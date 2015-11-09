Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy On 5 è ufficiale

Redazione Avatar

di Redazione

09/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Nel corso delle ultime settimane, più di una volta ci è capitato di soffermarci sull’ultima gamma creata da Samsung, la gamma O, che già dalle prime indiscrezioni sembrava caratteristica di una fascia bassa, e dedicata pertanto ai mercati più emergenti come quello indiano. Difatti, proprio alcuni giorni fa questi device avevano dato vita a nuove indiscrezioni, tanto che uno di essi, ossia il Samsung Galaxy On 5, era apparso per pochi minuti, per errore, sulla divisione indiana del sito internet ufficiale di Samsung, poi prontamente rimosso. Samsung Galaxy novitàFinalmente, da pochi giorni, sono arrivate alcune informazioni ufficiali: la nuova gamma O, infatti, verrà inaugurata con il Samsung Galaxy On 5 e con il Samsung Galaxy On 7, presentati nel territorio cinese. Le caratteristiche tecniche del Samsung Galaxy On 5 e del Samsung Galaxy On 7, saranno, come già ampiamente previsto, tipiche di uno smartphone non estremamente potente e performante, confermando quindi il fatto che questi telefoni cellulari saranno di fascia bassa, e quindi venduti ad un prezzo estremamente conveniente. Questo annuncio ufficiale, inoltre, pone definitivamente termine alla questione sui nomi dei primi dispositivi telefonici della gamma O, in quanto, in un primo momento, si era parlato anche di Samsung Galaxy Grand On e di Samsung Galaxy Mega On.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

In arrivo il nuovo Samsung Galaxy A5

Articolo Successivo

Samsung Galaxy A5 in offerta

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

27/04/2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

25/04/2020

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

23/04/2020