In arrivo il nuovo Samsung Galaxy A5

In casa Samsung, in questi giorni, hanno preso a circolare alcune interessantissime notizie circa la gamma A ed i suoi fortunati ed apprezzati device. Infatti, è stato reso noto che i due apparecchi telefonici in questione, ossia il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5, avranno, finalmente, una nuova versione. Interessante il fatto che, effettivamente, la prima generazione del Samsung Galaxy A3 e del Samsung Galaxy A5 era stata presentata proprio intorno agli ultimi giorni di ottobre dello scorso anno, e adesso, compatibilmente con quella data, è stato annunciato che tali device avranno anche una seconda generazione. Resta da capire, a questo punto, quali potrebbero essere le caratteristiche tecniche di queste due nuove revisioni. Al momento, a dire la verità, non si sa poi molto: difatti, il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5 hanno fatto la loro comparsa su Zauba, noto sito indiano, che ha diffuso le prime indiscrezioni di questi due interessanti dispositivi. E così, pare che questi due smartphone siano stati spediti in India, dove verranno sottoposti ai primi test. Al momento, tra le poche informazioni note, si parla della dimensione dello schermo: quello del Samsung Galaxy A3 dovrebbe essere grande 4,75 pollici, mentre il display del Samsung Galaxy A5, di poco più grande, probabilmente sarà di 5,2 pollici.