Samsung Galaxy A5 ottiene certificazione bluetooth

Giusto in questi giorni abbiamo fornito alcune interessanti novità circa due dispositivi della gamma A, ossia il Samsung Galaxy A3 ed il Samsung Galaxy A5, presentati verso gli ultimi giorni di ottobre dello scorso anno. Si era parlato, ad esempio, di una buona offerta del secondo dei due smartphone sopra citati, ma, cosa ancora più importante, è notizia di pochi giorni fa che, tali device, vivranno anche in una seconda generazione, presumibilmente più compatibile agli attuali apparecchi telefonici realizzati dal noto colosso sudcoreano. Al momento, purtroppo, le caratteristiche di questi due “nuovi” cellulari non sono ancora note, sebbene sia stato ufficializzato che il Samsung Galaxy A5 ha ricevuto la certificazione bluetooth. La seconda generazione del Samsung Galaxy A5, pertanto, supporterà bluetooth 4.1, con tutti i vantaggi che tale peculiarità comporta: la trasmissione dei file da questo device ad un altro, infatti, sarà molto più facile e veloce che in passato, e tutto ciò comporterà anche un certo risparmio energetico, informazione questa sicuramente più che gradita dai clienti dell’azienda asiatica, dal momento che proprio la durata della batteria non è mai stata propriamente uno dei punti di forza dei suoi smartphone. A questo punto resta solo da capire quando il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A3 verranno finalmente introdotti sul mercato, ma tutto lascia presagire che ciò avverrà in tempi piuttosto brevi.