Samsung Galaxy S6 Edge Plus, grane coi rimborsi

Una fra le mosse più interessanti, e solitamente più efficaci, che il colosso asiatico della tecnologia Samsung adotta per invogliare i suoi affezionati clienti all’acquisto dei suoi ultimi device di top gamma, come ad esempio nel caso del Samsung Galaxy S6 o del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, è senz’altro quella dei rimborsi. Acquistando lo smartphone in questione entro un certo periodo di tempo, infatti, e rispettando determinate richieste, Samsung dà il diritto al compratore di ottenere un rimborso in denaro tramite bonifico bancario, una sorta di alternativa al classico sconto, se vogliamo. Tuttavia, per quanto questo incentivo, come dicevamo, solitamente produce degli effetti positivi nelle vendite, di recente più di una volta l’azienda sudcoreana ha avuto delle difficoltà nella gestione di tali rimborsi, tanto che, ne avevamo già parlato qualche tempo fa, molti tra coloro che tra luglio ed agosto acquistarono un Samsung Galaxy S6 approfittando di un evento analogo, non hanno ancora ricevuto nulla. Stessi problemi, negli ultimi giorni, sono stati registrati anche per il Samsung Galaxy S6 Edge Plus: venduto, intorno agli inizi di settembre, e solo per un certo periodo di tempo, con un’iniziativa similare a quella dei Samsung Galaxy S6 ed S6 Edge, chi lo ha acquistato avrebbe avuto diritto ad un rimborso di 100 euro. Che però, stando alle tante lamentele registrate sul web negli ultimi giorni, la maggior parte degli avanti diritto non hanno ancora ricevuto.