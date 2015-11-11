Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna ancora

I possessori del Samsung Galaxy Note 4, fortunato phablet di quarta generazione, in questi giorni avranno di che sorridere: infatti, finalmente, per questo importante device, il colosso sudcoreano Samsung ha pronto un nuovo aggiornamento, giusto per confermare ulteriormente che in questo periodo i vari apparecchi telefonici prodotti dall’azienda asiatica stanno ricevendo numerosi update. Per la verità, al momento, questo aggiornamento del Samsung Galaxy Note 4, nel continente europeo, è stato distribuito soltanto in Germania, ma non vi sono dubbi sul fatto che presto dovrebbe approdare anche negli altri paesi del Vecchio Continente, Italia compresa. In cosa consiste, dunque, questo nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4? Innanzitutto, si basa sull’ormai collaudato Android Lollipop 5.1.1, ultimo sistema operativo di Android disponibile per i più recenti device targati Samsung (in attesa che arrivi Android Lollipop). Nello specifico, sono presenti le varie migliorie che si son già viste nei più recenti aggiornamenti ricevuti da altri device, tra i quali il Samsung Galaxy S6 ed Samsung Galaxy Note 5: l’ottimizzazione delle applicazioni, capaci di rendere la navigazione e la fruibilità dell’intero apparecchio molto più veloce e fluida, oltre ad un consistente risparmio energetico, limitando quindi i consumi della batteria. In particolare, per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, sembra che la novità consista nella riduzione dei consumi delle applicazioni inutilizzate da oltre tre giorni.