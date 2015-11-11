Samsung Galaxy S7 avrà fotocamera da 23 megapixel?

Torna a far parlare di sé, e non potrebbe essere altrimenti, il Samsung Galaxy S7. Infatti, questo attesissimo apparecchio telefonico, che tra ormai pochissimi mesi dovrebbe registrare il proprio scoppiettante debutto nel mercato della telefonia mobile, è ormai al centro di un ciclone di indiscrezioni e rumors più o meno plausibili, e con ogni probabilità diverrà uno tra gli smartphone più potenti e performanti in circolazione. In particolare, a tornare a far parlare di sé è la caratteristica riguardante la sua fotocamera posteriore: infatti, grazie alle ultime innovazioni ed alle ultime tecnologie sviluppate per quanto riguarda questo settore, pare che il Samsung Galaxy S7 potrebbe montare una fotocamera posteriore da addirittura 23 megapixel, surclassando nettamente quelle, già ottimali di per sé, in dotazione ai vari dispositivi di top gamma prodotti dal noto colosso sudcoreano, come il Samsung Galaxy S6 Edge Plus o il Samsung Galaxy Note 5. Se queste voci di corridoio, pertanto, dovessero essere confermate da qui alle prossime settimane, rappresenterebbero senz’altro un incentivo in più per l’acquisto di questo importante smartphone, anche per gli appassionati di fotografia. Al momento, invece, non ci sono novità circa quella che potrebbe essere la fotocamera anteriore del Samsung Galaxy S7, sebbene molto probabilmente anch’essa sarà piuttosto buona, anche per accontentare gli appassionati di selfie.