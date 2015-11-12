Ecco il Samsung Galaxy J3

Nel corso degli ultimi mesi, nonostante la nostra attenzione si sia focalizzata in particolar modo sugli attuali device di top gamma prodotti dalla nota azienda sudcoreana tecnologica Samsung, vale a dire il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, più di una volta ci è capitato di soffermarci anche sul Samsung Galaxy J3, apparecchio di fascia bassa dedicato soprattutto ai mercati più emergenti. Il Samsung Galaxy J3 ha fatto parlare diverse volte di sé in passato, tanto che ormai il suo approdo si era fatto sempre più imminente. E adesso, infatti, pare essere giunto il suo momento. Non vi sono ancora, a dire la verità, le date ufficiali della sua uscita, ma è praticamente certo che essa verrà annunciata intorno alla fine di novembre, mentre l’esordio effettivo sul mercato della telefonia mobile dovrebbe avvenire già nel corso dei primi giorni del mese di dicembre. E per quel che concerne il prezzo? Anche qui, purtroppo, per il momento non ci sono delle conferme ufficiali, ma stando a fonti piuttosto autorevoli, il Samsung Galaxy J3 dovrebbe costare poco più del Samsung Galaxy J2, il cui prezzo si aggira intorno ai 129 dollari. In sostanza, insomma, il Samsung Galaxy J3 dovrebbe avere un costo di circa 149 dollari, a conferma della sua natura di device economico.