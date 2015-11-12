Marshmallow arriva su Samsung Galaxy 5?

Parlando dei software e dei sistemi operativi montati sugli apparecchi telefonici realizzati dal noto colosso sudcoreano Samsung, ci siamo soffermati piuttosto spesso, nel corso delle ultime settimane, sull’ultimo gioiello sfornato da Android, ossia Android Marshmallow 6. Il nuovo sistema operativo, da qui ai prossimi mesi, andrà a sostituire gradualmente, quantomeno per i device più recenti prodotti dall’azienda asiatica, il precedente sistema di Android, ossia il Lollipop 5.1.1, garantendo prestazioni più alte e migliore fluidità ai vari dispositivi. Tuttavia, alcuni giorni fa, hanno preso a diffondersi alcune voci di corridoio che, inesorabilmente, hanno fatto felici i possessori del fortunato Samsung Galaxy 5: pare, infatti, che proprio nel corso di questo mese di novembre, si stia testando Android Marshmallow 6 proprio su questo smartphone, pur se, in tutta verità, si tratta di una versione serigrafata di Marshmallow, e non di quella internazionale di Samsung. La fonte, ad ogni modo, è più che autorevole: essa proviene infatti da Verizon, uno fra i più grossi operatori telefonici statunitensi, che alcuni giorni fa ha confermato che attualmente su Samsung Galaxy 5 si sta testando, appunto, la fluidità del nuovissimo sistema operativo di Android. Resta solo da attendere, a questo punto, e capire se il Samsung Galaxy 5, fra tutti i device targati Samsung, verrà privilegiato e dotato di Marshmallow già entro la fine del 2015, in anticipo quindi rispetto ai tempi finora previsti, che parlano dei primi mesi del 2016.