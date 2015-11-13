Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Ecco Samsung Galaxy On 5 e Samsung Galaxy On 7

Redazione Avatar

di Redazione

13/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Ne abbiamo discusso ampiamente nel corso degli ultimi mesi, e finalmente, pochi giorni fa, sono diventati realtà: parliamo infatti del Samsung Galaxy On 5 e del Samsung Galaxy On 7, primi device della nuova gamma O, presentata qualche tempo fa dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Per la verità, non stiamo parlando di smartphone propriamente indimenticabili: il Samsung Galaxy On 5 ed il Samsung Galaxy On 7, difatti, sono due apparecchi telefonici non estremamente potenti e performanti. Si tratta di due telefoni cellulari di fascia medio/bassa, economici e, presumibilmente, dedicati ai mercati più emergenti, tra cui figura, naturalmente, quello indiano. Samsung Galaxy novitàPer quel che concerne l’aspetto puramente tecnico, i due device in questione sono estremamente simili tra loro, se non per alcune piccole differenze: il Samsung Galaxy On 5 avrà uno schermo leggermente più piccolo, da 5 pollici, a differenza di quello del Samsung Galaxy On 7, che sarà invece da 5,5 pollici. La fotocamera posteriore del secondo, inoltre, sarà da 13 megapixel, contro gli 8 megapixel della fotocamera del primo apparecchio. Ultima differenza è la batteria: da 2600 mAh per il Samsung Galaxy On 5, mentre quella del Samsung Galaxy On 7, leggermente più durevole data la maggiore dimensione dello schermo, sarà da 3000 mAh. Le altre caratteristiche tecniche sono praticamente identiche: processore Exynos 3475, supportato da una RAM da 1,5 GB.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy Note 5 nella videoclip di Focus

Articolo Successivo

Marshmallow arriva su Samsung Galaxy 5?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?

27/04/2020

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa

25/04/2020

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile

23/04/2020