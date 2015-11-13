Ecco Samsung Galaxy On 5 e Samsung Galaxy On 7

Ne abbiamo discusso ampiamente nel corso degli ultimi mesi, e finalmente, pochi giorni fa, sono diventati realtà: parliamo infatti del Samsung Galaxy On 5 e del Samsung Galaxy On 7, primi device della nuova gamma O, presentata qualche tempo fa dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung. Per la verità, non stiamo parlando di smartphone propriamente indimenticabili: il Samsung Galaxy On 5 ed il Samsung Galaxy On 7, difatti, sono due apparecchi telefonici non estremamente potenti e performanti. Si tratta di due telefoni cellulari di fascia medio/bassa, economici e, presumibilmente, dedicati ai mercati più emergenti, tra cui figura, naturalmente, quello indiano. Per quel che concerne l’aspetto puramente tecnico, i due device in questione sono estremamente simili tra loro, se non per alcune piccole differenze: il Samsung Galaxy On 5 avrà uno schermo leggermente più piccolo, da 5 pollici, a differenza di quello del Samsung Galaxy On 7, che sarà invece da 5,5 pollici. La fotocamera posteriore del secondo, inoltre, sarà da 13 megapixel, contro gli 8 megapixel della fotocamera del primo apparecchio. Ultima differenza è la batteria: da 2600 mAh per il Samsung Galaxy On 5, mentre quella del Samsung Galaxy On 7, leggermente più durevole data la maggiore dimensione dello schermo, sarà da 3000 mAh. Le altre caratteristiche tecniche sono praticamente identiche: processore Exynos 3475, supportato da una RAM da 1,5 GB.