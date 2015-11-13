Samsung Galaxy Note 5 nella videoclip di Focus

Nel corso di questi ultimi mesi, soffermandoci ripetutamente sulla grandissima varietà di telefoni cellulari, device, phablet ed apparecchi di vario genere prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ci è capitato numerose volte di imbatterci in alcune iniziative di marketing quantomeno curiose, presumibilmente atte a raggiungere il pubblico più ampio e più variegato possibile.
Tali iniziative, come d’altronde è anche ovvio che sia, riguardano in particolar modo i dispositivi telefonici di top gamma realizzati dall’azienda asiatica: alcuni giorni fa, giusto per fare un esempio, abbiamo parlato di una edizione limitata del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, customizzata, in occasione dell’uscita del film al cinema in Cina, con il supereroe della Marvel Ant-Man
. Ed oggi, invece, parliamo di una singolare promozione riguardante il Samsung Galaxy Note 5, phablet di quinta generazione.
Infatti, negli ultimi giorni del mese di ottobre, è uscito Focus, ultimo singolo della giovane attrice e cantante Ariana Grande
, nota per aver preso parte ad alcune sit-com di Nicklodeon, come Sam & Cat.
Ebbene, nel videoclip realizzato per l’occasione, a seguito di una partnership stretta proprio con Samsung, viene più volte mostrato il Samsung Galaxy Note 5
, insieme ad alcune sue peculiarità come la S-Pen.
Di seguito, vi mostriamo la videoclip del brano Focus, nel corso del quale potrete osservare l’utilizzo del Samsung Galaxy Note 5.
[embed width="600" height="338"]https://www.youtube.com/watch?v=lf_wVfwpfp8[/embed]