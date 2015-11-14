Samsung Galaxy On 5, l’unboxing

Proprio nella giornata di ieri, ci è capitato di discutere sui nuovi device di fascia media realizzati dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, ossia il Samsung Galaxy On 5
ed il Samsung Galaxy On 7.
Questi due apparecchi telefonici, presentati in via ufficiale soltanto di recente, sono praticamente i primi appartenenti alla nuova gamma di Samsung, la gamma O (o gamma On, secondo altri), che al momento sembra dedicata, similarmente a quanto accaduto con la gamma J, ai mercati più emergenti come quello indiano.
Effettivamente, come abbiamo potuto appurare già soltanto alcune ore fa, questi due nuovi smartphone non sono dotati di caratteristiche tecniche entusiasmanti, tali da riuscire a soddisfare anche i palati più fini. Mantengono invece un basso profilo, rivelando tutta la loro natura di device economici, adatti per le tasche di tutti.
Oggi vogliamo mostrarvi il video unboxing del Samsung Galaxy On 5 e del Samsung Galaxy On 7
, realizzato per l’occasione da FoneArena, canale di YouTube indiano dedicato, presumibilmente, alla telefonia mobile.
Di seguito, potete osservare il video, che ci mostra i due nuovi smartphone con tutte le loro peculiarità estetiche
, oltre che con i vari accessori inclusi nelle loro confezioni. Una piccola curiosità, effettivamente, ci viene regalata proprio dalla confezione di questi due apparecchi, il cui colore arancione, molto acceso e vivace, rappresenta una piccola novità rispetto alle tonalità eleganti a cui Samsung ci ha abituati negli ultimi anni.
[embed width="600" height="338"]https://www.youtube.com/watch?v=wx4PC48nXI8[/embed]