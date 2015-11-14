Samsung Galaxy Note 5 sempre più vicino

Inutile girarci intorno: è vero che, nel Belpaese, per quel che concerne gli apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, i maggiori addetti ai lavori e gli appassionati hanno avuto la possibilità di utilizzare il potente e performante Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ma il desiderio di stringere tra le mani l’altro device di ultimissima generazione, ossia il Samsung Galaxy Note 5, non si è ancora spento, e, anzi, è più forte che mai. Merito, anche, della pagina di Facebook ufficiale di Samsung Mobile Italia, le cui dichiarazioni lasciano sperare per il meglio: sebbene, infatti, essa non dia delle conferme ufficiali in merito all’esordio sul mercato della telefonia mobile, in Italia, del Samsung Galaxy Note 5, invita comunque a continuare a seguire la pagina, in quanto ci sarebbero delle succose ed interessanti novità in arrivo. Ritenuto dai maggiori esperti del settore come il miglior dispositivo telefonico mai realizzato dall’azienda asiatica (in attesa che arrivi il Samsung Galaxy S7), il Samsung Galaxy Note 5 in un primo momento non è stato commercializzato nel Vecchio Continente, ma soltanto nei vari mercati asiatici ed americani, suscitando uno strascico di polemiche e critiche, culminate poi nell’apertura di una petizione online alla quale hanno aderito decine di migliaia di persone. Ormai, però, l’attesa pare essere giunta al termine: confermato che il Samsung Galaxy Note 5 verrà portato anche nel continente europeo (il primo, fortunato paese è stato l’Ucraina), pare sia ormai questione di pochissimo tempo affinché questo device giunga anche nel Belpaese.