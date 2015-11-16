Nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy S6

Nel corso delle ultime settimane, ci è capitato piuttosto spesso di soffermarci sugli aggiornamenti arrivati per i vari dispositivi prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung. Su tutti, spiccano ovviamente gli update resi disponibili per gli attuali apparecchi telefonici di top gamma, come il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, ma anche altri device un po’ meno recenti, come ad esempio il Samsung Galaxy S5 ed il Samsung Galaxy Note 3, ultimamente hanno ricevuto alcuni interessanti aggiornamenti. Ebbene, negli scorsi giorni è arrivato un nuovo update per i primi due dispositivi appartenenti alla gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge, che già di recente si erano aggiornati. Tale aggiornamento riguarda, ancora una volta, il sistema operativo Android Lollipop 5.1.1, l’ultimo prima che venga distribuito Android Marshmallow anche sugli smartphone targati Samsung, e stavolta, verrà ricevuto dai device brandizzati TIM e Wind. Fra le varie, piccole migliorie introdotte con questo ulteriore update, le applicazioni del Samsung Galaxy S6 verranno ulteriormente ottimizzate, apportando quindi un discreto risparmio energetico. Verrà, inoltre, reintrodotta l’opzione di riavvio automatico, che invece era stata eliminata nelle precedenti versioni. L’aggiornamento è naturalmente disponibile via OTA, e la sua installazione non comporterà la perdita di alcun dato.