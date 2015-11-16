Samsung Galaxy S6 ha problemi di sicurezza

Più di una volta, nel corso degli ultimi mesi, ci siamo soffermati su alcuni tra i più importanti device di top gamma prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, come il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, il Samsung Galaxy Note 5 (la cui uscita anche nel Belpaese dovrebbe ormai essere solo questione di tempo), oppure i primi due apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6, ossia il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge. Inutile dire che questi dispositivi telefonici, grazie alle loro elevate caratteristiche tecniche, che li hanno resi tra i più potenti ed i più performanti presenti in circolazione, sono diventati in breve tempo l’oggetto del desiderio dei maggiori appassionati ed appassionati. In particolare, gli ultimi due apparecchi citati, il Samsung Galaxy S6 ed il Samsung Galaxy S6 Edge, ultimamente hanno registrato delle vendite discrete, grazie al loro notevole calo di prezzo. Tuttavia, è notizia di questi giorni che il Samsung Galaxy S6 celerebbe alcune falle per la sicurezza, ritenute dagli addetti ai lavori anche piuttosto gravi. A rivelarlo son stati i ricercatori di Google Project Zero, che hanno scoperto ben 11 problematiche relative alla sicurezza. Problematiche, che, comunque, Samsung ha finora risolto, per la gran parte, con vari aggiornamenti: 8 di esse, infatti, sono già state corrette. Per le altre 3 dovrebbe essere solo questione di tempo.