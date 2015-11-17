Samsung Galaxy Note 6, primi rumors

Sul fatto che, al momento, i due device di top gamma prodotti dal noto colosso tecnologico asiatico Samsung più desiderati dai maggiori appassionati e addetti ai lavori siano il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, di certo, non ci piove. I due apparecchi telefonici, presentati solo durante lo scorso mese di agosto presso il Samsung Galaxy Unpacked 2015, un evento appositamente dedicato, hanno già riscosso un buon successo presso la critica, tanto che il secondo dei due apparecchi citati è stato addirittura definito, dall’autorevole SamMobile, come il miglior dispositivo telefonico finora mai realizzato da Samsung. E proprio sul Samsung Galaxy Note 5 avremmo il piacere di soffermarci oggi. Difatti, il phablet di quinta generazione non è ancora uscito in Italia (ma i tempi dovrebbero essere davvero brevi), che già iniziano a circolare alcune voci di corridoio su quello che dovrebbe essere il suo successore, ossia il Samsung Galaxy Note 6. Al momento, sul Samsung Galaxy Note 6 circolano solamente delle indiscrezioni, molte delle quali difficilmente troveranno conferma in futuro: se è auspicabile, infatti, uno schermo con risoluzione in Ultra HD, è molto più difficile pensare che questo futuro device, le cui caratteristiche tecniche saranno sicuramente notevoli, possa essere fornito di una RAM da addirittura 8 GB (praticamente il doppio del Note 5). Tuttavia, già il fatto che si inizi a parlare del Samsung Galaxy Note 6 è sicuramente interessante, ed è più che probabile che, da qui alle prossime settimane, giungano nuove informazioni su di esso.