Nuovi rumors sul Samsung Galaxy S7

Inutile girarci intorno: da qui a febbraio 2016, mese in cui si presume possa finalmente registrare il proprio esordio sul mercato della telefonia mobile, il Samsung Galaxy S7 è destinato a far sempre più parlare di sé e di quelle che dovrebbero essere le sue notevoli caratteristiche tecniche. Si è già detto molto, finora, su questo interessantissimo device, che molto probabilmente diventerà il più potente ed il più performante tra quelli mai prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, e nel corso degli ultimi giorni hanno preso a circolare delle nuove voci di corridoio. Proprio la data d’uscita del Samsung Galaxy S7 sarebbe oggetto di nuovi rumors: si parla con insistenza, infatti, del 5 febbraio 2016, cosa che in effetti confermerebbe tutte le varie indiscrezioni delle ultime settimane, che vorrebbero il successore del Samsung Galaxy S7 in uscita proprio tra fine gennaio ed inizio febbraio del 2016. Ma non finisce qui: anche il prezzo, ultimamente, è stato al centro di alcune interessanti voci. Pare infatti che Samsung, considerate le vendite scarse avute degli smartphone della gamma S6 al loro esordio, starebbe pensando di venire incontro alla propria clientela proponendo il Samsung Galaxy S7 ad un prezzo più fattibile. Si parla, addirittura, di un costo di poco inferiore ai 700 euro, cosa che invoglierebbe non poco gli appassionati all’acquisto.