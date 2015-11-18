Ancora sul Samsung Galaxy Note 6

Proprio nella giornata di ieri abbiamo iniziato a discutere su quello che, nel prossimo futuro, sarà il phablet di sesta generazione prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy Note 6. Vero è che, al momento, a maggior ragione del fatto che il Samsung Galaxy Note 5 non è ancora giunto nel Belpaese (ma i tempi per il suo esordio nel mercato italiano della telefonia mobile dovrebbero essere piuttosto brevi), sembra un po’ prematuro parlarne, tuttavia alcune di queste voci di corridoio, sebbene appaiano un po’ fantasiose, sono piuttosto interessanti. Già detto per la risoluzione dell’apparecchio, che dovrebbe essere in Ultra HD, sembra che lo schermo possa essere grande 5,7 pollici. Si parla, inoltre, di un processore Exynos a 16 core, e con frequenza a 3 GHz, supportato da una RAM da addirittura 8 GB. Per quanto concerne la fotocamera posteriore, si vocifera che essa possa essere da ben 30 megapixel, in modo da soddisfare anche gli appassionati di fotografia. Chiudiamo questa prima serie di indiscrezioni parlando di quella che potrebbe essere la batteria del Samsung Galaxy Note 6. Grande punto debole della maggior parte dei device prodotti dal colosso asiatico, per ovviare al problema sembra che Samsung stia pensando ad una batteria da addirittura 4500 mAh, in modo da garantire all’apparecchio una grandissima autonomia. Ribadiamo, comunque, che per ora si tratta solo di indiscrezioni.