Samsung Galaxy S4 ha diversi problemi

Nonostante nel corso degli ultimi mesi, come d’altronde è anche comprensibile che sia, ci siamo soffermati a discutere soprattutto sui device di top gamma prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, come ad esempio il Samsung Galaxy S6 Edge Plus o il Samsung Galaxy Note 5 (ma anche il Samsung Galaxy S7, futuro apparecchio telefonico, è al centro di numerosi voci e indiscrezioni), ci è capitato più di una volta di discutere anche di alcuni smartphone usciti in tempi un po’ meno recenti, come ad esempio il Samsung Galaxy S4. Uscito alcuni anni fa, nel corso degli ultimi mesi il Samsung Galaxy S4 non ha fatto parlare di sé in maniera propriamente positiva, dal momento che, a seguito di uno degli ultimi aggiornamenti, ha sofferto di numerosi bug e problemi prontamente segnalati dai suoi fruitori, e tuttavia mai del tutto risolti. E Samsung, in tutto questo, come si comporta? Purtroppo, presumibilmente a causa del fatto che il device in questione, dal momento che attualmente è in fase di progettazione un dispositivo di tre generazioni più avanti (ossia il già citato Samsung Galaxy S7), sta scivolando fuori dai progetti del colosso asiatico, fa spallucce, provando a fornire delle risoluzioni piuttosto generiche e superficiali. I possessori del Samsung Galaxy S4 naturalmente continuano a sperare che i vari bug del loro device possano essere corretti in tempi brevi, cosa che però, in questo momento, appare purtroppo improbabile.