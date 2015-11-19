Samsung Galaxy A9 compare in India
di Redazione
19/11/2015
Sebbene, nel corso del mese di ottobre, un nuovissimo device targato Samsung appartenente alla gamma A, ossia il Samsung Galaxy A9, aveva fatto parlare numerose volte di sé, lasciando anche trasparire una serie di caratteristiche tecniche notevoli e, per certi versi, sorprendenti, negli ultimi giorni invece latitavano notizie su questo interessantissimo smartphone, ma ora, finalmente, ci sono pervenute alcune novità. Sì, perché il Samsung Galaxy A9 ha fatto una breve comparsata sul database del noto Zauba, in India. Che notizie ci sono, dunque? In questo caso si torna a parlare del display di questo apparecchio telefonico: le prime indiscrezioni e le prime voci di corridoio parlavano di uno schermo della dimensione di 5,5 pollici, con una risoluzione in Full HD. Cosa che, adesso, è stata parzialmente smentita. Infatti, stando ai nuovi rumors apparsi su Zauba, il Samsung Galaxy A9 avrebbe un display da addirittura 6 pollici, cosa che, presumibilmente, contribuirebbe a rendere ancora più appetibile un device che, già di per sé, dando per buone le varie indiscrezioni circolate in precedenza, sembra piuttosto competitivo. A questo punto non resta che attendere l’arrivo di ulteriori notizie, che difficilmente si faranno attendere: stando ai maggiori addetti ai lavori, infatti, l’annuncio ufficiale del Samsung Galaxy A9 dovrebbe ormai essere una questione di tempo.
Articolo Precedente
Samsung Galaxy On 5, ecco il prezzo
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S4 ha diversi problemi
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy con camera pop-up in uscita?
27/04/2020
Samsung Galaxy Z Flip 5G arriverà in Europa
25/04/2020
Samsung Galaxy S9, arriva la patch di aprile
23/04/2020