Samsung Galaxy On 5, ecco il prezzo

Abbiamo avuto l’occasione di discutere più di una volta, nelle scorse settimane, dei due nuovi device targati Samsung, che avrebbero segnato il debutto dell’ultima gamma di apparecchi telefonici del noto colosso tecnologico sudcoreano, ossia la gamma O. Il Samsung Galaxy On 5 ed il Samsung Galaxy On 7, difatti, sono due smartphone ormai in uscita presso alcuni dei mercati più emergenti, come quello indiano, che negli ultimi anni sono stati piuttosto redditizi per quanto concerne i telefoni cellulari di fascia medio/bassa. Ed è così che, finalmente, dopo giorni di rumors e voci di corridoio, questi due dispositivi stanno per essere immessi nel mercato della telefonia mobile in India, dove evidentemente le alte sfere dell’azienda asiatica presumono di poter realizzare delle discrete vendite. E proprio sull’aspetto puramente economico della vicenda, quest’oggi, abbiamo il piacere di soffermarci. Infatti, nel corso degli ultimi giorni, hanno finalmente preso a circolare quelli che, a quanto sembra, dovrebbero essere i prezzi definitivi dei due device in questione. Per farla breve, per il Samsung Galaxy On 5, lo smartphone meno performante e di conseguenza meno costoso tra i due, il prezzo dovrebbe essere di 8990 rupie, che corrispondono a circa 125 euro. Il prezzo lievita un po’ più del previsto, invece, per il Samsung Galaxy On 7, che va a costare 11990 rupie: circa 167 euro, quindi oltre 40 euro in più rispetto al già citato Samsung Galaxy On 5.