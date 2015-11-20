Samsung Galaxy Note 5, ci siamo quasi

Abbiamo ormai perso il conto di tutte le volte in cui abbiamo discusso del nuovo gioiellino di top gamma prodotto dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, ossia il Samsung Galaxy Note 5. Il phablet di quinta generazione targato Samsung è stato presentato in via ufficiale durante lo scorso mese di agosto, presso un evento appositamente organizzato, il Samsung Galaxy Unpacked 2015, insieme al suo gemellino, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione degli apparecchi telefonici appartenenti alla gamma S6. E negli ultimi giorni, ancora una volta, il Samsung Galaxy Note 5 è tornato a far parlare di sé e della propria uscita, che oramai appare sempre più imminente ogni giorno che passa anche nel mercato italiano della telefonia mobile. Come ben sappiamo, difatti, in un primo momento questo potente e performante phablet era stato reso disponibile solamente per alcune nazioni del continente asiatico e di quello americano, mentre di recente è stata ufficializzata la sua commercializzazione anche in Europa. E proprio sul suo approdo nel Belpaese, fortunatamente, arrivano notizie sempre più incoraggianti. Esso, infatti, sebbene solo in maniera indiretta, ha fatto la propria apparizione sulla divisione italiana del sito internet ufficiale di Samsung, sopra lo stand di ricarica wireless, al fine di pubblicizzare quest’ultimo prodotto. Normalmente ci si sarebbe aspettati, piuttosto, la presenza del Samsung Galaxy S6 Edge Plus, capace di sfruttare la stessa tecnologia; e invece, il colosso asiatico ha preferito privilegiare il Samsung Galaxy Note 5. Segno, forse, che quest’ultimo è ormai in arrivo anche in Italia?