Samsung Galaxy S6 Edge Plus, nuova colorazione in Italia

Che il Samsung Galaxy S6 Edge Plus, ulteriore revisione della potentissima e performantissima gamma S6, sia ormai desideratissimo dai maggiori esperti, addetti ai lavori ed appassionati di telefonia mobile, non è certo un mistero. Questo fortunato apparecchio, presentato in via ufficiale al mondo intero durante lo scorso mese di agosto, insieme al suo “gemello” Samsung Galaxy Note 5, presso un evento appositamente dedicato, ossia il Samsung Galaxy Unpacked 2015, ha registrato anche in Italia delle buonissime vendite e delle recensioni estremamente positive, facendo facilmente intuire per quale motivo sia considerato come uno fra i dispositivi telefonici migliori mai realizzati dal colosso sudcoreano Samsung. E adesso, peraltro, il Samsung Galaxy S6 Edge Plus si arricchisce ulteriormente, anche in Italia, con una nuova colorazione. Nel Belpaese è infatti giunta, finalmente, la versione Titanium Silver, variante dalle tinte argentate estremamente eleganti e raffinate. Il Samsung Galaxy S6 Edge Plus Titanium Silver è arrivata quindi in Italia, in questa seconda metà del mese di novembre, con dei prezzi ritenuti compatibili da quelli con i quali è stato messo in vendita questo apparecchio nelle sue prime varianti: la versione base, da 32 GB, costerà infatti 839 euro, mentre per la versione con lo storage interno da 64 GB saranno necessari ben 939 euro, ossia 100 euro in più.