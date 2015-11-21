Samsung Galaxy View disponibile negli Stati Uniti

Parlando di alcuni apparecchi tecnologici prodotti di recente dalla nota azienda sudcoreana Samsung, fra i più chiacchierati vi è senza ombra di dubbio il Samsung Galaxy View, interessantissimo tablet che ha fatto parlare di sé non tanto per le proprie caratteristiche tecniche, quanto per altre peculiarità. Difatti, il Samsung Galaxy View ha uno schermo della dimensione di 18,4 pollici, lasciando quindi immaginare facilmente la sua grandezza più che notevole, per non dire addirittura ingombrante. “Ingombrante”, in effetti, potrebbe essere un aggettivo particolarmente calzante per questo tablet: pensato, presumibilmente, per essere più un apparecchio fisso che portatile, il Samsung Galaxy View ha inoltre un peso di ben 2,65 kg, e la maniglia di cui è munito, che non fa che aumentarne il peso, sembra fungere più da base d’appoggio che da maniglia vera e propria. Comunque, negli ultimi giorni l’uscita del Samsung Galaxy View era apparsa sempre più imminente, ed in effetti pochi giorni fa è stato finalmente reso disponibile negli Stati Uniti d’America, direttamente sulla divisione americana del sito internet di Samsung. Una delle informazioni più curiose che ci pervengono da questa messa in vendita, è certamente quella relativa al prezzo: negli Stati Uniti, infatti, il prezzo di partenza del Samsung Galaxy View è di 599 dollari, che corrispondono a circa 557 euro. Ossia un centinaio di euro in meno, rispetto a quelle che erano state finora le previsioni sul suo costo nel Vecchio Continente. Vedremo, quindi, se queste proporzioni verranno rispettate, o se invece il tablet verrà venduto in Europa a 650 euro, come si prevedeva finora.