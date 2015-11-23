Samsung Galaxy S6, arriva un aggiornamento misterioso

Nel corso degli ultimi mesi, non facciamo certo mistero di esserci interessati in particolar modo, per quel che concerne meramente la telefonia mobile, agli apparecchi attualmente di top gamma prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, in special modo a quelli appartenenti alla “famiglia” S6. Fra di essi, al momento, si possono annoverare i vari Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge, e Samsung Galaxy S6 Edge Plus, tutti estremamente potenti e performanti, oltre che desideratissimi dai maggiori esperti ed appassionati di smartphone e telefoni cellulari. Inoltre, nelle ultime settimane, la maggior parte dei device realizzati nei tempi più recenti dal colosso asiatico Samsung hanno ricevuto una lunga serie di aggiornamenti, e fra i dispositivi telefonici che hanno ricevuto più updates ci sono, com’è anche presumibile che sia, proprio quelli appartenenti alla gamma S6. Alcuni giorni fa, effettivamente, è giunto un ulteriore aggiornamento per il Samsung Galaxy S6, che tuttavia è stato subito messo al centro dell’attenzione dei maggiori addetti ai lavori e non per ragioni positive. Infatti, questo update, chiamato Enhanced Features, ha un peso di soli 5,4 MB, troppo pochi per pensare ad un cambiamento visibile del sistema operativo dell’apparecchio. Ed in effetti, gli utenti che l’hanno installato, non hanno fatto pervenire dei feedback molto buoni. Alcuni di essi, infatti, hanno registrato diversi problemi anche piuttosto gravi, ragion per cui al momento è sconsigliata l’installazione di questo aggiornamento, in attesa che si faccia chiarezza su di esso.