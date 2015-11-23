Samsung Galaxy Golden 3 ottiene la certificazione TEENA

Fra i più interessanti e, per molti versi, sorprendenti apparecchi telefonici di produzione recente da parte del noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, vi è senza dubbio il Samsung Galaxy Golden 3. Smartphone di stampo prevalentemente nostalgico, il Samsung Galaxy Golden 3 è un dispositivo appositamente pensato per gli esperti ed appassionati di telefonia mobile più malinconici, particolarmente legati ai vecchi modelli a conchiglia, divenuti oramai obsoleti in un mercato che vede sempre più uniformità negli stili e nelle forme da parte delle maggiori aziende tecnologiche impegnate nel settore telefonico. Effettivamente, in tal senso, Samsung, da buona azienda sudcoreana, sembra un po’ rispecchiare quella sorta di predilezione che gli abitanti di molti paesi dell’Asia orientale hanno sempre mostrato nei confronti dei telefoni a conchiglia, e proprio a loro pare essere stato dedicato il Samsung Galaxy Golden 3. Sebbene, in un primissimo momento, alcune indiscrezioni avessero lasciato presagire che lo smartphone in questione potesse essere una revisione economica del Samsung Galaxy S6, ossia il Samsung Galaxy S6 Mini, si è scoperto in seguito che si trattava in realtà del Samsung Galaxy Golden 3. Il quale, peraltro, alcuni giorni fa, ha anche ottenuto la certificazione TEENA. Notizia, questa, che lascia sempre più intendere che l’approdo sul mercato asiatico della telefonia mobile di questo apparecchio dovrebbe essere sempre più vicino.