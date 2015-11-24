Samsung Galaxy Note 4 si aggiorna anche in Italia

Giusto alcuni giorni fa, dopo qualche settimana di silenzio, avevamo finalmente dato notizia circa l’uscita di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4, phablet di quarta generazione prodotto dal noto colosso asiatico sudcoreano Samsung. Tale update, nuovamente basato sull’ultimo sistema operativo attualmente disponibile per gli apparecchi telefonici targati Samsung, ossia l’Android Lollipop 5.1.1 (in attesa che arrivi, entro ormai pochissimi mesi, Android Marshmallow 6), era però inizialmente stato reso disponibile soltanto in Germania, nella speranza che potesse presto arrivare anche negli altri paesi appartenenti al continente europeo. E in effetti pare che, adesso, finalmente, i tempi di attesa si siano esauriti: il nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy Note 4 è stato finalmente reso disponibile anche nel Belpaese, per tutti i modelli open market. L’update in questione ha un peso di circa 85 MB, ed apporta al Samsung Galaxy Note 4 alcune migliorie già giunte presso alcuni altri device di top gamma realizzati dalla nota azienda sudcoreana, come il Samsung Galaxy S6. Vengono, quindi, ottimizzate gran parte delle applicazioni del phablet, tanto da migliorarne in generale non solo fruibilità ma anche la stabilità, ottenendo come effetto collaterale anche un notevole risparmio energetico, portando quindi la batteria ad usufruire di una maggiore autonomia. L’aggiornamento in questione è disponibile via OTA.