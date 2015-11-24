Samsung Galaxy A5 sempre più vicino

In casa Samsung, le ultime giornate sono state certamente scoppiettanti per quel che concerne il settore della telefonia mobile. E non soltanto per quanto riguarda, come giustamente presumerebbero i più, gli apparecchi telefonici di top gamma, tra i quali figurano gli ormai arcinoti e desideratissimi Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Samsung Galaxy Note 5, ma anche per alcuni device un po’ meno recenti, ma che ancora oggi stanno facendo largamente parlare di sé, come il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A3.. Abbiamo già avuto modo di discutere di questi due smartphone nel corso delle scorse giornate. Alcune settimane fa, difatti, è stato reso noto che questi due cellulari avrebbero avuto una nuova versione, con un hardware migliorato ed aggiornato a quelle che sono oggi le esigenze del mercato. Pare, infatti, che entrambi i dispositivi avranno un sensore ad impronte, oltre, presumibilmente, ad un utile supporto per Samsung Pay. Per quel che concerne le altre caratteristiche tecniche, inoltre, si parla, per quanto riguarda il Samsung Galaxy A3, di un processore quad-core da 1 GHz, supportato da una RAM da 1,5 GB, a differenza del Samsung Galaxy A5 che invece avrebbe un processore Exynos accompagnato da una RAM da 2 GB. Si vocifera anche, per entrambi i device, di una fotocamera posteriore da 13 megapixel, contro quella anteriore da 5 megapixel, sebbene questa indiscrezione non sia ancora accompagnata da notifiche ufficiali.