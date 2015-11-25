Samsung Galaxy Note 3, finalmente l'aggiornamento

Giusto poche settimane fa, eravamo stati in grado di fornire, finalmente, delle buonissime novità per tutti i possessori del fortunato Samsung Galaxy Note 3. Nonostante questo phablet, oramai, appartenga ad una generazione non più recentissima (la terza, mentre pochi mesi fa è uscito il Samsung Galaxy Note 5, apparecchio di quinta generazione), evidentemente ancora oggi viene parecchio utilizzato da molti esperti ed appassionati di apparecchi telefonici targati Samsung, tanto che il colosso asiatico ha deciso di inserirlo nel novero dei tanti device che in questi ultimi tempi hanno ricevuto alcuni importanti aggiornamenti. Ed in effetti, proprio poco tempo fa avevamo discusso circa l’ultimo aggiornamento disponibile per il Samsung Galaxy Note 3, un aggiornamento anche piuttosto interessante, dal momento che riguardava la funzionalità relativa al Samsung Smart Manager, capace di ottimizzare notevolmente ogni applicazione dell’apparecchio, migliorandone in modo netto la stabilità e la fruibilità. Da qualche giorno, finalmente, questo update risulta disponibile anche per i Samsung Galaxy Note 3 con brand TIM, e pur se, contrariamente a quanto si pensava in un primo momento, è basato ancora su Android Lollipop 5.0 (e non, quindi, all’ultimo sistema operativo attualmente disponibile per i device prodotti dall’azienda sudcoreana, ossia Android Lollipop 5.1.1), la sua installazione è fortemente consigliata, dal momento che renderebbe l’apparecchio più performante che mai.