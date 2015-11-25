Ancora sul Samsung Galaxy A5

Oramai, è quasi inutile dirlo, le notizie sulle nuove versioni del Samsung Galaxy A5 e sul Samsung Galaxy A3, revisionati rispetto ai loro vecchi ed obsoleti modelli, non fanno che moltiplicarsi ogni giorno che passa. Segno che, evidentemente, l’annuncio ufficiale circa la loro uscita, le loro caratteristiche tecniche ed il loro prezzo, si fa sempre più vicino. La curiosità circolata attorno a questi due “nuovi” device è stata tale che, sebbene ultimamente ci siamo concentrati soprattutto sugli smartphone e sugli apparecchi telefonici di top gamma prodotti dal noto colosso sudcoreano Samsung, come gli attuali Samsung Galaxy S6 Edge Plus e Samsung Galaxy Note 5, oltre al futuro Samsung Galaxy S7, anche il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A3 sono riusciti a ritagliarsi i loro giusti spazietti, riuscendo a far parlare di sé più di una volta. Effettivamente, giusto qualche giorno fa eravamo stati in grado di fornire alcuni nuovi dettagli sulle revisioni di questi due telefonini, riportando alcune indiscrezioni ed alcune voci di corridoio circa le loro caratteristiche tecniche. Ed ecco che iniziano anche a circolare alcune immagini ufficiose, che, se dovessero essere confermate, renderebbero probabilmente più interessanti e più appetibili questi device. Stando a questi scatti, infatti, il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A3 svelano un design particolarmente raffinato, per certi versi molto simile a quello del Samsung Galaxy S6. Persino i materiali sembrano particolarmente lussuosi, diversamente dalle vecchie edizioni dei due smartphone in questione. Una ragione in più per farci un pensierino?