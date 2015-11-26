Nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9

Chi è solito bazzicare i maggiori siti di informazioni circa gli apparecchi telefonici, gli smartphone ed i phablet prodotti dalla nota azienda tecnologica sudcoreana Samsung, si sarà certamente accorto che, in questo momento, la gamma A di telefoni cellulari realizzati dal colosso asiatico, da sempre considerata una via di mezzo tra l’economica gamma J e la potente e performante gamma S, sembra essere più forte che mai. Difatti, non solo negli ultimi giorni si sta parlando parecchio delle revisioni di due telefoni cellulari ormai obsoleti come il Samsung Galaxy A5 ed il Samsung Galaxy A3, che dovrebbero debuttare a breve con due nuove versioni, ma anche di un nuovo dispositivo appartenente a questa gamma, ossia il Samsung Galaxy A9. Alcuni giorni fa, il Samsung Galaxy A9 ha fatto un’apparizione su un noto sito indiano, Zauba, lasciando alcune di quelle che dovrebbero essere le sue caratteristiche tecniche. Più recentemente, invece, è passato su AnTuTu, dove ha rilasciato nuove e più succose notizie su di sé e sulle proprie peculiarità, confermando alcuni vecchi rumors. Cosa aspettarci, quindi, dal Samsung Galaxy A9? Presumibilmente un display da 5,5 pollici (non da 6, quindi) con risoluzione in Full HD, ma anche un processore Qualcomm Snapdragon 620, supportato da una RAM da ben 3 GB. Ancora nulla, invece, sulle due fotocamere, mentre il sistema operativo sarà l’ovvio Android Lollipop 5.1.1.