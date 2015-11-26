Android Marshmallow, ecco i dati
di Redazione
26/11/2015
Parlando meramente delle componenti hardware degli apparecchi telefonici prodotti dal noto colosso tecnologico sudcoreano Samsung, nel corso degli ultimi mesi ci siamo soffermarti più volte sui vari processori, sulle RAM e sulle fotocamere montate sugli smartphone e sui tablet prodotti dall’azienda asiatica. Dando, invece, una rapida occhiata soltanto alla parte software, ai nostri occhi l’attenzione è balzata subito sull’ultimissimo sistema operativo di Android, l’innovativo Android Marshmallow 6.0, che nel giro dei prossimi mesi dovrebbe andare a sostituire, quantomeno sui device di top gamma, l’ultima versione di Android Lollipop, la 5.1.1. Una cosa interessante riguardante questi sistemi operativi, è che negli ultimi giorni son stati resi noti i risultati di un test che riporterebbero l’attuale frammentazione di Android, ossia in quali percentuali i vari sistemi operativi sono montati sui dispositivi Android. E i dati sono davvero particolari. Android Marshmallow, chiaramente, ricopre una percentuale estremamente bassa, pari a circa lo 0,3%. Comprensibile, dal momento che per ora è disponibile soltanto per alcuni smartphone Nexus, mentre per Samsung deve ancora arrivare, presumibilmente entro la fine dell’anno. Android Lollipop si stabilizza su un buon 25,6%, mentre l’ormai obsoleto KitKat scende ad un comunque ancora larghissimo 37,8%. Anche Jelly Bean, con il suo 29%, resta ancora piuttosto alto, nonostante le sue percentuali abbiano realizzato un gran calo rispetto ai dati precedenti.
Articolo Precedente
Pronto il processore del Samsung Galaxy S7
Articolo Successivo
Nuove indiscrezioni sul Samsung Galaxy A9
Redazione
Articoli Correlati
Samsung Galaxy J6 2018 riceve Android 10
18/04/2020