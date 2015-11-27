Pronto il processore del Samsung Galaxy S7

In questi ultimi giorni di novembre, torniamo ancora una volta a discutere del futuro device di top gamma che Samsung sta attualmente sviluppando, nella speranza di farlo uscire tra i mesi di gennaio e di febbraio del 2016. Il Samsung Galaxy S7, infatti, con ogni probabilità, al momento del suo esordio sul mercato internazionale della telefonia mobile, sarà l’apparecchio telefonico targato Samsung più potente e performante di sempre, e non è affatto strano, pertanto, che su di esso circolino le voci di corridoio e le indiscrezioni più disparate, alcune delle quali sono forse fin troppo fantasiose, mentre altre appaiono invece più o meno plausibili. E fra i vari rumors circolati finora su questo smartphone, una di quelle che appare più probabile è senza ombra di dubbio quella relativa ai processori, in quanto si ritiene che il Samsung Galaxy S7, a seconda del mercato di riferimento, potrebbe montare un diverso processore. E fra i processori presi in esame finora, oltre all’ultimo gioiello di Qualcomm, lo Snapdragon 820, c’è anche l’Exynos 8890, che nei primi test ha dato delle grandi soddisfazioni. In effetti, pare che adesso il noto colosso asiatico sia pronto alla produzione in massa di processori Exynos 8890, indiscrezione che confermerebbe quantomeno il suo utilizzo per il nuovissimo Samsung Galaxy S7.