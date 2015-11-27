Samsung Galaxy S4 si aggiorna
di Redazione
27/11/2015
Com’è quasi ovvio che sia, nel corso degli ultimi mesi, in casa Samsung, quantomeno per quel che concerne gli smartphone, i tablet ed altri device telefonici, ci siamo soffermati soprattutto su quelli di top gamma, i più potenti e performanti. Difatti, soltanto durante lo scorso mese di agosto sono stati presentati in via ufficiale, presso il Samsung Galaxy Unpacked 2015 (un evento appositamente organizzato), i due migliori dispositivi telefonici, almeno per il momento, mai realizzati dal noto colosso sudcoreano, ossia il Samsung Galaxy S6 Edge Plus ed il Samsung Galaxy Note 5, mentre nel frattempo è già stata avviata la fase di sviluppo dell’innovativo, per non dire futuristico, Samsung Galaxy S7, il cui esordio è previsto per il mese di febbraio 2016. Tuttavia, anche altri device, magari meno recenti ma che ancora si difendono comunque bene, sono riusciti a ritagliarsi i loro giusti spazi, ed a far parlare di sé. È il caso, in effetti, del Samsung Galaxy S4. Il Samsung Galaxy S4, smartphone di top gamma nel 2013, è stato finalmente rispolverato dall’oblio nei giorni scorsi grazie ad un nuovo, importantissimo aggiornamento che lo riguarda. Grazie a questo interessante update, infatti, le applicazioni del Samsung Galaxy S4 verranno notevolmente ottimizzate; inoltre, come successo anche con altri aggiornamenti arrivati di recente per alcuni dispositivi prodotti dall’azienda asiatica, anche la batteria dovrebbe subire delle influenze positive, aumentandone l’autonomia.
